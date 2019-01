CALTANISSETTA – Si stanno svolgendo presso l’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Luigia Maria Emilia Perricone, i progetti“Emozioni, Parole e Creatività” e “Muoviamoci fra le pagine”, realizzati in collaborazione con l’associazione “Tra le righe”, costituita da Federica Falzone, Federica Dell’Aiera, Stefano Lo Brutto e Ludovica Falzone, e seguiti dagli insegnanti referenti Virginia Augello, Fabio Amico, Ileana Buonaparte, Liliana Zappalà, Francesca Di Vincenzo.

Il progetto “Emozioni, Parole e Creatività” coinvolge gli alunni della classe 1 F della scuola secondaria di primo grado Filippo Cordova e prevede un percorso sensoriale che stimola emozioni e sensazioni, sulle quali sarà possibile abbinare immagini, suoni, luoghi che consentiranno di costruire la trama di una favola. Durante gli incontri gli alunni vengono coinvolti in attività che mettono in funzione specifici aspetti quali l’empatia, la comprensione dei nessi causali, le emozioni di base, i sensi, i movimenti, l’immaginazione, il problemsolving, la cooperazione e, in maniera pregnante, la creatività. In tal modo i ragazzi scoprono, insieme ai responsabili del progetto, il percorso espressivo e creativo che conduce alla creazione di una storia sentendosi agenti attivi del percorso progettuale.

Il progetto “Muoviamoci fra le pagine” è stato svolto con le classi seconde della scuola primaria “Gianni Rodari” e con la classe I C della scuola primaria “Don Milani”. Le attività proposte hanno previsto una fase di attivazione sensoriale, di ascolto, espressione delle emozioni e attivazione di immaginazione e fantasia e una seconda fase con attività di danza e calcio a cui gli alunni hanno partecipato in base alla preferenza manifestata. In questa fase si è cercato di sviluppare competenze motorie, coordinazione, conoscenze di regole e limiti e capacità di gestione dello spazio. Infine, gli alunni hanno creato un racconto dei fatti, da esporre al gruppo così da mettere in funzione aspetti specifici della comunicazione empatica ed emotiva.

I docenti referenti hanno lavorato in modo sinergico con gli esperti stabilendo un’alleanza di lavoro che ha consentito di affrontare tematiche disciplinari in maniera laboratoriale e coinvolgente.

In occasione delle festività di Natale sono stati esposti i progetti durante il concerto che ha avuto luogo presso il foyer del Teatro Margherita giorno 27 Dicembre. Durante l’open day, inoltre, i responsabili dei progetti insieme alle insegnanti hanno ricreato delle attività nella biblioteca della scuola.