CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il Polo Civico, a differenza di tanti partiti e movimenti impegnati in acrobazie diplomatiche per far quadrate i conti e posizionare tutte le pedine nello scacchiere delle spartizioni, conferma la propria linea anche in rapporto al prossimo appuntamento elettorale.

È nostra intenzione parlare alla città non presentando nomi e candidature ma il nostro progetto fondato su valori ben precisi e che risponde ad una visione di città solidale, in rete con le altre comunità dell’area centrale della Sicilia e in cui i cittadini partecipano direttamente alla gestione della cosa pubblica.

Pertanto riprendiamo il progetto di città condiviso dall’Alleanza per la città nel 2014 e su questo lavoriamo per incrementarlo, rivederlo, e condividerlo con i cittadini di buona volontà e con quanti si ritrovano nei valori fondanti il progetto stesso, quali il rispetto della persona, la solidarietà e la partecipazione.

Abbiamo partecipato con piacere venerdì scorso al convegno di studi sul pensiero di Luigi Sturzo e sull’attualità del suo richiamo all’unità dei cattolici. Il convegno organizzato dall’associazione “L. Sturzo” ha visto la partecipazione di tante realtà associative e movimenti politici ed abbiamo ascoltato con interesse i relatori che evidenziavano la frammentarietà dell’associazionismo e del movimentismo, dovuta ad una tendenza predominante al narcisismo e all’individualismo. Siamo, dunque, soddisfatti di trovare altre realtà associative che intendono colloquiare su contenuti e progetti e non su nomi di candidati e cordate elettorali. Per noi questo è sempre stato il modo di far politica ed intendiamo continuare su questa strada: dialogare sui contenuti e solo in seguito individuare chi li rappresenterà politicamente.

Il Polo Civico