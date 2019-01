CALTANISSETTA – Si è svolta nei locali del Liceo Classico “Mignosi” di Caltanissetta la premiazione dei vincitori del 3° torneo di Kahoot. La sfida ha coinvolto le scuole medie con domande di Italiano, Inglese e Matematica e gli alunni del primo e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado con domande di latino. Hanno partecipato le scuole medie “F. Cordova”, “G. Verga”, “P. Leone”, “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta , “F. Puglisi” di Serradifalco, “Giovanni XXIII” di Marianopoli. Questa la classifica per la scuola media – sezione individuale: 1° classificato: La Malfa Roberta classe 3a F “P. M. Rosso di San Secondo” – 2° classificato: Privitera Valerio classe 3a F “P.M. Rosso di San Secondo” – 3° classificato Matrascia Filippo della scuola media “F. Cordova”. Nella sezione a squadre scuola media, ha ottenuto il Primo posto assoluto la squadra della “F. Cordova” di Caltanissetta composta da: Cammarata Ernesto, Mannarà Paola, Matrascia Filippo, Ottaviano Amedeo, Repoli Daniele. Per le scuole superiori primo anno, nella sezione individuale di Latino si sono classificati: 1° Posto: Gagliano Greta classe 1a B del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, 2° posto: Stagno Francesco classe 1a A del Liceo Classico “P. Mignosi” di Caltanissetta, 3° posto: Di Natale Pietro classe 1a C Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta. Nella sezione a squadre primo anno, ha ottenuto il primo posto assoluto la squadra del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta composta da: Di Natale Pietro, Gagliano Greta, Faulisi Simone, Mastrosimone Andrea, Pantano Davide. Sempre per le scuole superiori secondo anno sezione individuale di Latino si sono classificati: 1° Posto: Lo Bartolo Marta classe 2a A Liceo Classico “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina , 2° Posto: Carà Andrea classe 2a B Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, 3° Posto: Pellegrino Lavinia classe 2a A Liceo Classico “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina. Nella sezione a squadre secondo anno ha ottenuto il primo posto assoluto la squadra del Liceo Classico “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina composta da: Gugliara Maria, Lo Bartolo Marta, Pellegrino Lavinia. Ai vincitori sono stati consegnati prodotti offerti dalla Ditta Sperlari e dal suo Responsabile Dott. Ermanno Pasqualino.

La premiazione è avvenuta in occasione della presentazione del libro “Io, bullo” di Giusi Parisi, in occasione della quale gli alunni del Liceo “P. Mignosi” hanno letto alcuni passi del romanzo e una recensione, dialogando poi con l’autrice presente al convegno.

[1] Kahoot è un software didattico che permette di somministrare quiz a risposta multipla a cui corrisponde un punteggio per ogni risposta esatta data nel minor tempo. Alla fine della batteria il programma proclama il candidato che ha ottenuto il primo, secondo e terzo posto nella graduatoria. Si può partecipare individualmente o in gruppo