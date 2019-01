CALTANISSETTA – Il Circolo centro storico del Pd di Caltanissetta aderisce alla manifestazione del 2 febbraio indetta da Comitati di quartiere, sindaci, imprese e sindacati per denunciare lo stato di Calamità sociale ed economico causato dal blocco dei lavori per il raddoppio dell Ss640, condividendo lo spirito unitario e l’assenza di bandiere di partito.

“Ci saremo senza bandiera e tutti coloro i quali vogliano fare iniziative a sostegno di cause importanti sono benvenuti da qualsiasi parte e bandiera politica vengano. E’ giusto aderire ad una manifestazione di popolo, a fianco dei cittadini che pretendono di percorrere strade sicure, a fianco delle imprese che rischiano di fallire e dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, unendo le forze per sensibilizzare il governo sul completamento di un’opera infrastrutturale cosi importante per la Sicilia”.