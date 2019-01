CALTANISSETTA – Sono pervenute alcune segnalazioni di cittadini che hanno avuto difficoltà di registrazione nell’area del portale online del comune di Caltanissetta dedicata alla votazione dei progetti per il bilancio partecipativo. Diverse centinaia di utenti si sono registrati sul portale senza alcun tipo di problemi e le verifiche effettuate dagli uffici hanno consentito di appurare il corretto funzionamento del sistema a seguito di ripetuti test effettuati nella giornata di oggi con i più diffusi browser in uso.

In ogni caso vista l’adesione consistente alla votazione, per consentire una maggiore partecipazione l’amministrazione comunale ha emanato una direttiva per prorogare di 7 giorni la scadenza dei termini per esprimere il voto online, inizialmente fissata al 10 gennaio. Sul sito del Comune di Caltanissetta è in corso di pubblicazione il relativo avviso.

Si fa presente a tutti che le singole criticità, quando correttamente segnalate, sono state prontamente risolte dagli uffici che rimangono disponibili ad intervenire in tal senso. Nella pagina http://caltanissetta.comunelive.com/ sono presenti i numeri utili per avere chiarimenti utili alla risoluzione di eventuali problemi.