CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento le cause che stamani hanno determinato l’investimento di una donna di 77 anni in via Gibil Habib nel capoluogo nisseno. L’automobilista, alla guida di una Toyota Yaris, si è premurato di soccorrere l’anziane che è stata poi trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San’Elia di Caltanissetta, dove si trova attualmente ricoverata. (Foto di repertorio)