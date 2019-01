RESUTTABO – Domani, domenica 6 gennaio Epifania del Signore, sarà festeggiato il ventennale del presepe vivente a Resuttano. Il tutto si svolgerà come da programma, “anche perché le condizioni meteo promettono molto bene sole”, ha commentato l’Arciprete Padre Ignazio. E così, alle ore 16:30 raduno degli attori e di tutti i volontari presso la chiesa Anime sante con i Re Magi in processione verso la capanna per l’offerta dei tre doni oro, incenso e mirra; alle ore 17:30 apertura del presepe. Ore 18:00, santa messa solenne, presieduta da mons Mario Russotto vescovo di Caltanissetta alla presenza del Seminario Vescovile. Alle ore 19:00, il Vescovo benedirà il presepe e seguirà un momento di festa tra suoni e fuochi d’artificio e sagra della ricotta”