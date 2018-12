Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta e della Stazione di Riesi hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nissena che ha coordinato le indagini, nei confronti di 6 (sei) persone ritenute responsabili del reato in concorso tra loro e con soggetto, gia’ arrestato il 31 luglio 2018, di estorsione continuata ed aggravata dai metodi mafiosi ai danni di imprenditore riesino.

Il 31 luglio 2018, al termine di una serrata attivita’ investigativa, i Carabinieri traevano arresto in flagranza di reato, nelle campagne di Mazzarino (CL), Contrada Brigadieci, CAMMARATA Salvatore, 37 enne da Riesi, immediatamente dopo aver intascato una somma di denaro pari ad euro 3.000, quale acconto di una indebita pretesa estorsiva consistente nel pagamento di una somma di denaro pari a circa 30.000 euro, da un noto imprenditore riesino.

Le successive articolate investigazioni coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, effettuate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo determinando la corresponsabilita’, a vario titolo, nell’azione criminosa degli odierni arrestati, i quali hanno agito sotto l’egida del vincolo criminale mafioso della nota famiglia “CAMMARATA”, reggente riesina del noto sodalizio criminale denominato “Cosa Nostra”, consentivano alla predetta Direzione Distrettuale Antimafia di richiedere ed ottenere l’emissione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di:

CAMMARATA Francesco, nato il 02 agosto 1961 a Caltanissetta residente a Riesi (CL), in atto detenuto regime art.41 bis per altra causa presso la casa Circondariale di Milano Opera. CAMMARATA Giuseppe, nato il 21 Dicembre 1996 a Caltanisetta residente a Riesi ; CAMMARATA Teresa, nata il 01 giugno 1989 a Mazzarino (CL) residente Riesi ; MIGLIORE Orazio, nato il 24 agosto 1982 a Riesi, ivi residente ; SCHICCHITANO Maria il 01 aprile 1961 a Riesi ivi residente ;

ed una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti :

MONTEDORO Giuseppe, nato il 04 aprile 1964 a Riesi ivi residente.-

Gli arrestati, eccetto quello già detenuto e quello posto al regime degli arresti domiciliari, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Caltanissetta ed Agrigento (sezione femminile).

Nel medesimo contesto operativo veniva tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti Salvatore MONTEDORO, classe 1989 da Riesi, trovato in possesso di chilogrammi 1,5 di sostanza stupefacente tipo marijuana.