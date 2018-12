GELA – Il video della polizia sull’aggressione compiuta a Gela, venerdì 7 dicembre da un 37enne. L’uomo è evaso dai domiciliari per aggredire un docente di un istituto superiore di Gela, frequentato dal figlio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dagli agenti, l’aggressione e’ scaturita dopo che il professore aveva rimproverato uno studente che disturbava in classe. Lo studente, dopo aver subito una nota sul registro di classe, con tono concitato e minaccioso, aveva preteso che la nota gli fosse tolta. L’insegnante, dopo aver rimproverato e ricondotto al proprio posto lo studente, aveva ripreso regolarmente le lezioni. Dopo qualche ora all’interno dell’istituto scolastico si presentava il nonno dello studente che chiedeva di parlare con il professore ilquale mentre dava spiegazioni al nonno, veniva colpito alle spalle con un pugno all’occhio destro. L’autore del gesto, individuato nel padre dello studente, e’ stato tratto in arresto e, dopo le formalita’ di rito, condotto al carcere di Gela a disposizione dell’autorita’ gioudiziaria