L’avvocato Massimo Arena, già Direttore Generale del Comune di Niscemi ed attuale Capo della Ripartizione Contabile, è stato nominato Coordinatore Nazionale dello Snalv Confsal comparto Enti Locali con sede a Roma. Tale prestigioso incarico di rilevanza nazionale, permetterà, tra l’altro, all’avvocato Arena, nella qualità di esperto Enti locali, di fare parte, dal prossimo mese di gennaio, del tavolo tecnico con il Ministero della Funzione Pubblica, per lo studio e le proposte di modifica della disciplina normativa in materia di Enti locali, pubblico impiego, pensionamenti e rinnovo dei CCNL di comparto, in rappresentanza della Confsal, quarta Confederazione sindacale italiana per numero di iscritti.

A tal proposito, il Segretario Generale dello Snalv Confsal, Avv. Mariella Mamone e l’avv. Arena, nel corso di un primo incontro con il Sottosegretario di Stato alla Funzione Pubblica, On. Mattia Fantinati, tenutosi a Palazzo Vidoni, a Roma, hanno presentato una prima piattaforma di proposte tecniche sui temi del turnover e dell’impatto della riforma pensionistica, cd. “quota 100”, sul personale degli Enti locali, proponendo, tra l’altro, un turnover differenziato per gli enti che si trovano in condizione di “grave carenza di organico” e un piano straordinario di assunzioni con la semplificazione delle procedure concorsuali. Nel corso dell’incontro sono stati trattati anche i temi della formazione del personale e del rinnovo del CCNL di comparto e sono state poste le basi per una collaborazione tecnica in tema di pubblico impiego, Enti locali e innovazione nella P.A. Ricordiamo che nel 2016, l’avv. Arena vinse il primo premio al ForumPA per avere ideato CondividiPA, la piattaforma di sharing economy applicata alle Pubbliche Amministrazioni per la condivisione gratuita di beni e servizi.