SANTA CATERINA VILLARMOSA – Santa Caterina Villarmosa, costituito il Centro di Ascolto per le Dipendenze e le problematiche sociali con sede in via Bruno N. 48 (locali Chiesa Madre).

Il Centro ha lo scopo di intercettare i bisogni nei diversi ambiti comunitari, la fragilità e le situazioni di disagio e di offrire alle persone ed alle famiglie coinvolte nel fenomeno – anche nell’ambito provinciale – il sostegno necessario per una richiesta di aiuto efficace, l’orientamento ai servizi che il territorio può offrire e le corrette informazioni sulla rete territoriale. I fruitori saranno ricevuti ed ascoltati da Operatori di Prossimità formati da professionisti di Casa A darne comunicazione il responsabile della struttura l’Avvocato Aurora Annaloro e il direttore dottor Michele Tramontana.