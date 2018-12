SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha emanato l’ordinanza con la quale, anche per questo periodo a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo anno, ha disposto il categorico divieto di usare petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere. Il sindaco ha rimarcato che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplodenti , che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. In particolare, il sindaco ha disposto il non utilizzo di prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019. In deroga alla presente e fatto salvo il rispetto della normativa vigente relativa ai fuochi pirotecnici, restano esclusi eventuali festeggiamenti di natura religiosa, in particolare quelli in onore di “ Gesù

Bambino “ che si terranno il giorno 01/01/2019. Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n.689 del 24/11/1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.