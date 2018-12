CALTANISSETTA – La fumata bianca non c’è stata. Sarà un Natale amaro per i lavoratori e le loro famiglie. L’unica notizia, si fa per dire, è che gli advisor legali e finanziari di CMC sono già al lavoro per elaborare il piano concordatario nella prospettiva di assicurare la continuità aziendale. Questo il dato più rilevante emerso durante l’incontro che si è tenuto a Roma tra il gruppo ravennate delle costruzioni e le federazioni sindacali di categoria. Non sono emersi altri elementi significativi considerato che i tecnici sono al lavoro dal 4 dicembre u.s: il Tribunale, infatti, ha assegnato 60 giorni di tempo per la presentazione della proposta di concordato preventivo. Rimane imprescindibile tuttavia la continuità dei lavoratori, il completamento dell’opera a quattro corsie della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Sull’incontro di Roma sono stati informati i lavoratori di CMC ed Empedocle 2 durante l’assemblea sindacale che si è svolta ieri presso la sala conferenze del campo base. I lavoratori hanno manifestato il loro disagio per la situazione che si è determinata, mancato pagamento della retribuzione di novembre che rientra nella proposta di piano, Trattamento di Fine Rapporto per quelli già licenziati.