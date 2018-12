PALERMO – “Il progetto del Porto di Gela questa mattina ha superato l’esame in Commissione regionale Lavori pubblici. Questo vuol dire che manca solo la verifica che può essere eseguita da un soggetto tecnico esterno o dalla Regione stessa. Per tale motivo, posso affermare con soddisfazione che nell’arco di qualche mese il progetto andrà in gara”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, che per il progetto si è speso in prima persona, affinché si potesse superare l’inerzia delle passate legislature.

“Il mio ringraziamento – conclude il Parlamentare – va all’Assessore Falcone, per l’impegno profuso nel dare la sterzata decisiva e al Governo targato Musumeci, per aver creduto nel Progetto del porto gelese, la cui realizzazione e gestione, creeranno un indotto che, a cascata, coinvolgerà l’intera economia siciliana, oltre che dare prestigio alla nostra Terra”.