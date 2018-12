CATANIA- Padre Pio Guidolin, 56 anni, accusato di violenza sessuale aggravata a minorenni, e’ stato condannato a 14 anni di carcere. La sentenza del gip Giuseppina Montuori che lo ha giudicato col rito abbreviato secco: il giudice dell’udienza preliminare e’ andato oltre la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto dieci anni. Concessa una provvisonale di 10 mila euro per ogni persona che si e’ costituita parte civile. Le indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dal procuratore aggiunto Marisa Scavo, hanno accertato che nella chiesa del Villaggio Sant’Agata gli abusi sarebbero avvenuti gia’ a partire dal 2014. Padre Pio Guidolin sfruttando il suo ruolo carismatico e la sua funzione religiosa avrebbe convinto alcuni giovanissimi fedeli parrocchiani, alcuni con eta’ inferiore ai 14 anni, a subire abusi sessuali mascherati per atti spirituali, con tanto di olio santo e preghiere ad alta voce. Uno di loro avrebbe pure tentato il suicidio. Padre Pio Guidolin e’ stato gia’ condannato (in primo grado) dal tribunale Ecclesiastico: la Curia etnea ha assunto nei confronti del sacerdote, appena avuta contezza dell’inchiesta, alcuni provvedimenti cautelari (come l’allontanamento dalla Parrocchia e il suo trasferimento ad altra parrocchia) ed ha dato avvio al processo canonico davanti al Tribunale speciale.