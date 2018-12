PALERMO – Ora e’ ufficiale: primarie del Pd nel caos in Sicilia. Teresa Piccione, espressione dell’area Zingaretti e Franceschini ha ritirato la sua candidatura in vista della consultazione del 16 dicembre. “Quelle di domenica, in Sicilia, saranno le primarie fondative del partito di Renzi e non le primarie del Partito democratico. Per questa ragione ritiro la mia candidatura”, dice la omai ex candidata alla segreteria regionale del Pd, che contendeva l’incarico al renziano Davide Faraone. “La maggioranza renziana – e’ l’accusa – ha impedito lo svolgimento dei congressi dei Circoli e delle Federazioni provinciali, mortificando il libero dibattito degli iscritti e degli elettori e la loro partecipazione. Non intendo concorrere a false primarie senza regole, soprattutto dopo manifestazioni e segnali evidenti e inquietanti della partecipazione di uomini estranei al Partito democratico, che inquinerebbero irrimediabilmente il risultato elettorale del congresso”.