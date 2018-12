Un autista dell’Amat è stato aggredito nel pomeriggio di domenica 30 dicembre a Palermo. Un gruppo di ragazzi, alla fermata di Villa Adriana, ha tentato di forzare il vano motore dell’autobus e l’uomo è sceso dal mezzo e si è avvicinato ai giovani. A quel punto l’autista è stato aggredito con calci e pugni. I passeggeri hanno subito allertato i carabinieri e il 118. Secondo le prime informazioni sarebbero stati circa dieci giovani ad accerchiarlo.

L’autista Mario Covais è stato trasportato immediatamente all’ospedale Villa Sofia, in codice rosso ed è stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. L’uomo, che presenta diverse contusioni, è arrivato cosciente presso il nosocomio e non è in pericolo di vita