MUSSOMELI – Fervono i preparativi in questa vigilia di festa dell’Immacolata, qui a Mussomeli, nella centralissima Piazza Umberto, dove si svolgerà la quarta edizione della Sagra della Guastedda. Pronto il tradizionale e maestoso Albero di Natale, mentre è in allestimento un altro albero di Natale, l’insegna della raccolta differenziata, fatto con le bottiglie di plastica, gestito e coordinato dalle ragazze del gruppo di Ecologia cittadina. Anche i titolari dei mercatini stanno sistemando i loro prodotti, mentre i volontari della Pro Loco sono agli ultimi ritocchi organizzativi per assicurare al meglio la riuscita della sagra che si preannuncia interessante. E’ superfluo aggiungere l’impegno profuso, negli eventi, dall’assessore Lo Conte che fa esplodere la sua fantasia, mentre il vice sindaco Canalella ha approfittato della circostanza per ricordare a tutti i cittadini, proprio con l’accensione dell’albero di Natale, di fare la RACCOLTA DIFFERENZIATA.