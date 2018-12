MUSSOMELI – Due giorni di sagra della “Guastedda”, giunta alla sua quarta edizione con una piazza Umberto illuminata ed animata dalla presenza dei mercatini di Mercato, e del grande stand riservato alla Pro Loco di Mussomeli che hanno messo in azione tutto l’occorrente per preparare le Guastedde. Fornelli accesi in piazza Umberto, dunque, con gli odori che stimolavano il palato dei presenti che si sono avvicinati ai tanti volontari della Pro Loco che hanno impiegato il loro tempo per la riuscita della manifestazione. Tanti giorni di preparazione, di impegno per promuovere e valorizzare le tradizioni locali, i suoi prodotti, e, per la circostanza, la “Guastedda”. Hanno animato la sagra il gruppo “Naduri” di Bompensiere, ed il gruppo Quartet Folk di Agrigento. La novità di quest’anno è riconducibile alla presenza in piazza Umberto del piccolo albero di natale ecologico, allestito dal Gruppo Ecologia cittadina, oltre al tradizionale grande albero di Natale che è stato illuminato, sotto una pioggia di un mini gioco d’artificio. Tanta musica Folk, colori e odori, dunque in questa due giorni che ha registrato la presenza di diversi visitatori. Evidentemente non sono mancati gli auguri di buone feste dell’ amministratore Seby Lo Conte, che ha invitato il sindaco e la giunta a prendere posto sul palco. Ed ha iniziato a parlare proprio l’assessore: “ Due giorni di valorizzazione e promozione del nostro territorio, ha esordito. Un progetto politico che la nostra amministrazione ha voluto dare, mettendo in evidenza la cultura il turismo e l’economia: un trinomio imprescindibile per la nostra bella isola che potrebbe vivere solo di turismo. queste due giornate vanno nella direzione di valorizzare il patrimonio culturale immateriale (tradizioni ed enogastronomia) che risulta particolarmente attrattivo per turisti e visitatori. Un sentito e doveroso ringraziamento lo faccio ai dipendenti comunali dell’area manutenzione, al lavoro prezioso volontario di tutta la Pro Loco nella persona de presidente Zina Falzone, l’associazione Amici di S. Francesco, il forno “Il Giullare” , il mulino “Madonna dell’ Aiuto” , la BCC di Mussomeli, Allianz agenzia di Canicattì Mussomeli, tutti gli artigiani e le aziende che hanno aderito ai mercatini di Natale, al gruppi folk “Naduri” di Bompensiere e Quartet folk di Agrigento; ed infine, un grazie a due amici, Pino Ricotta e Giuseppe Lo Muzzo che mi hanno collaborato nell’allestimento della SAGRA e tutti voi cari concittadini che mi sostenete sempre con la vostra partecipazione ma soprattutto con il vostro affetto”. Subito dopo il saluto della presidentessa della Pro Loco Zina Falzone che così ha detto: “ Siamo alla IV edizione della “Sagra della Guasteddra”. Come da tradizione, per due giorni il 7 e l’8 dicembre, Piazza Umberto e la chiesa di San Francesco hanno fatto da contraltare ad una sagra che ha lo scopo di lumeggiare le antiche tradizioni della festa dell’Immacolata; tra il sacro e il profano, tutto questo si è reso concepibile grazie al dinamismo dei soci della Pro Loco, dagli “Amici di San Francesco” e dall’ Amministrazione Comunale. Dunque, atmosfera “festosa e gustosa” tra gli stand; piazza Umberto ha ospitato. diverse attività, artigianali e gastronomiche per iniziare a tentare i palati, perché no, ha concluso la presidntessa della Pro Loco Zina Falzone, anche idee regalo per il Natale che già è alle porte”. Sono seguiti successivamente gli interventi del vice sindaco Canalella, Giuseppina Territo e quello del sindaco Catania. (FOTO DI PEPPE PICCICA