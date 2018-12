GELA – L’inchiesta di Gela denominata “Balla coi lupi”, confluita nell’operazione catanese “Blonds”, e’ stata avviata dopo la manifestazione del 18 maggio del 2017, quando un centinaio di migranti pakistani scese in strada, nella cittadina nissena, per lamentare condizioni di vivibilita’ precarie a Villa Daniela, una delle sedi delle cooperative coinvolte nell’inchiesta. L’indagine del commissariato gelese, grazie a intercettazioni, ispezioni, a una consulenza e alla documentazione acquisita, fece emergere una situazione oltre ogni limite. Quella di Catania e’ stata invece avviata nel luglio del 2017 su segnalazione della procura dei minori etnea che aveva compiuto un’ispezione in un centro per minori stranieri. Dopo la protesta del maggio dell’anno scorso, al fine di vagliare ed verificare quanto lamentato, si era proceduto ad acquisire l’Avviso pubblico di gara indetto dalla prefettura di Caltanissetta per la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza nella provincia di Caltanissetta dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, anno 2016”, e la Convenzione stipulata nel giugno del 2016, tra l’ufficio pubblico e “Progetto Vita, Consorzio di cooperative sociali, Societa’ cooperativa sociale”, capogruppo dell’Associazione temporanea di imprese, il cui responsabile era uno degli arrestati di oggi, Pietro Marino Biondi.

Si e’ accertato, che l’Ati ha presentato l’unica offerta valida di 30 euro pro-capite giornaliero oltre Iva: il valore totale della convenzione si e’ attestato su una cifra superiore a 5 milioni di euro su base annua, indicando le strutture che sarebbero state utilizzate per assicurare l’accoglienza dei migranti, tra cui Villa Daniela, in contrada Manfria di Gela, che ospitava 150 richiedenti asilo. Sono stati ascoltati diversi ospiti della struttura, facendo luce su un vero e proprio gruppo specializzato nella gestione di centri di accoglienza per migranti attivi a Gela e in provincia di Catani