CALTANISSETTA – È in corso di svolgimento, presso la sede di Via Filippo Turati dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, un seminario sull’igiene e la sicurezza nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro, rivolto agli allievi del triennio dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio CAT, a cura del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.SAL) dell’A.S.P. di Caltanissetta, del quale è responsabile il Dirigente Medico, Dott. Francesco Galletti.

Il corso è tenuto dai tecnici della prevenzione ASP di Caltanissetta, Dott. Salvatore Virgadauro, Dott. Roberto Virzì e Dott. Luigi Congiu e riguarda le conoscenze teoriche e pratiche della normativa per la sicurezza cantieri, la corretta valutazione e prevenzione dei rischi; tra gli obiettivi previsti la creazione di una mentalità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme per salvaguardare l’incolumità propria e dei colleghi di lavoro.

Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido come formazione obbligatoria per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Il prof. Calogero Infantolino, referente del Dipartimento CAT: «La nostra scuola, sempre attenta all’evoluzione in campo professionale della professione del Geometra, ha previsto questi incontri con gli ispettori dell’ASP sul problema degli infortuni sul lavoro, che le recenti normative cercano di contrastare. Il corso comprende tre incontri in cui gli esperti illustrano, attraverso slide, gli errori più frequenti proponendone la corretta soluzione con esempi pratici facilmente comprensibili e assimilabili. Queste iniziative formative, in collaborazione con l’ASP, mirano ad accrescere negli studenti la cultura della sicurezza nei luoghi di lavori: sempre più sono richieste nuove figure professionali in questo campo che costituiscono nuovi sbocchi lavorativi per i giovani.»