Verrà interrogata oggi dal GIP per il Tribunale per i minori la diciassettenne di Gela (Caltanissetta), che nei giorni scorsi ha accoltellato per gelosia una coetanea. La ragazza si è detta pentita di avere aggredito con il coltello la giovane, ‘colpevole’ di avere iniziato una relazione sentimentale con il fidanzato. Prima di accoltellarla, come documenta anche una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l’aggressione, la vittima è stata presa a calci e pugni dalla diciassettenne. La vittime è ricoverata in ospedale dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico ma ieri è stata dichiarata fuori pericolo.