GELA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La scrivente federazione di categoria, Tenuto conto della Comunicazione formale del Comune di Gela, settore servizi sociali, istruzione e salute, divulgata in data 28/11/2018, dove si portava a conoscenza la Sospensione servizio refezione scolastica a decorrere dal mese di Gennaio 2019 e per tutto l’anno Scolastico 2019/2020.

Atteso che la sciagurata decisione di interrompere il predetto servizio, condanna la Città a dover pagare un prezzo insostenibile, in termini di: licenziamento per 70 lavoratrici, con conseguenze disastrose per le proprie famiglie; inoltre i bambini non avranno il servizio del tempo prolungato, con enormi disagi.

Nel contestare fermamente tale decisione, convinti che la città già in ginocchio non possa sopportare questo ulteriore danno, chiediamo un incontro immediato, sarebbe auspicabile ta presenza della società che attualmente gestisce il servizio, al fine di trovare soluzioni per scongiurare tale decisione e poter dare serenità alle lavoratrici e alla città tutta.

In attesa di una immediata e positiva risposta alla presente si rappresenta la forte tensione e preoccupazione tra le lavoratrici che potrebbe sfociare anche in problemi di ordine pubblico.

II Segretario Generale FILCAMS CGIL Caltanissetta Nunzio Corallo