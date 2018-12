I ragazzi guidati da mister Goulart superano il Marsala Futsal vincendo per 8 a 3 laureandosi così campione d’inverno con ampio merito nel girone A del campionato di futsal di serie C1. Pro Nissa in grande spolvero; superlativa la gara di tutti ma in particolare del “carioca” Borges autore di ben 4 reti in testa nella classifica dei capocannonieri, con ben 27 sigilli in 13 partite. Tra i nisseni prima realizzazione stagionale del giovane Mattia Agnello che ha griffato il gol del 2 a 1 per la squadra del presidente Savio Ferreri.

Gara sostanzialmente equilibrata nei primi minuti di gioco, su un campo con dimensioni ristrette che non ha permesso il gioco in ampiezza tipico dei biancorossi, che hanno avuto bisogno di qualche minuto per ritrovare il consueto possesso palla e il dominio del gioco. I lilibetani provano a rendersi pericolosi ma una super difesa ed Avanzato riescono ad arginare le folate offensive dei padroni di casa. Al 13’ nisseni in vantaggio con Borges che ben messo sul secondo palo corregge in rete una prima conclusione di Mosca respinta dal portiere. I marsalesi trovano il pari al 17’, difesa nissena imbambolata, ne approfitta Pellegrino che indisturbato conclude in rete, leggera deviazione di Avanzato ma non basta per negare la gioia del gol. La Pro Nissa si scuote e va vicinissimo al vantaggio al 23’ ancora con Borges, ma il palo nega il gol al brasiliano. Tre minuti dopo arriva la rete del meritato vantaggio con il giovane Agnello, lucido sotto porta deposita in rete su assist di Colore. Stavolta i locali subiscono il colpo non riuscendo a reagire. I biancorossi allora provano a chiudere prima con Lo Bongiorno e poi con Agnello ma per pochissimo non riescono a fare il terzo. In pieno recupero arriva la rete del 3 a 1 sugli sviluppi di un calcio di rigore su fallo di mano del difensore di casa. Dal dischetto si porta Lo Bongiorno che si fa respingere la sfera dal portiere ma è il più lesto a riconquistare la sfera e ribadire in rete.

Nella ripresa il Marsala prova a sorprendere i nisseni ma senza riuscirvi, vuoi per imprecisione vuoi anche per le buone chiusure delle linee di passaggio dei difensori e del “portierone” Avanzato autore di alcuni interventi di pregevole fattura. Al 6’arriva la rete del 4 a 1 con De Agostini, che da posizione defilata fa partire una conclusione che sorprende l’estremo difensore. Al 21’ “eurogol” di Borges, conclusione di Farina da calcio piazzato che si stampa sulla traversa, la palla arriva dalle parti del brasiliano che controlla la sfera di petto e in sforbiciata dalla propria metà campo mette la palla in rete a porta sguarnita. Gesto atletico da categoria superiore. Nei minuti finali il Marsala accorcia le distanze mettendo pressione ai biancorossi. Ma nel finale la Pro Nissa da la stoccata giusta, approfittando del portiere in movimento e di un inevitabile sbilanciamento in avanti dei padroni di casa, prima Borges poi De Agostini mettono la parola fine alla partita. A fine gara è tanta la delusione da parte del Marsala attraverso le parole del tecnico Vincenzo Bruno che ammette la superiorità tecnica dei nisseni recriminando sulle assenze e sugli episodi. Mentre in casa Pro Nissa si continua a gioire per una squadra per adesso autrice di una “perfect season”: 13 vittorie su altrettante gare disputate in campionato, miglior attacco con 70 gol realizzati e miglior difesa con soli 15 gol al passivo, dieci lunghezze di vantaggio sugli inseguitori. Adesso meritata pausa natalizia per rifiatare e per recuperare qualche acciaccato. Poi testa alla Final four che si giocherà dal 3 al 4 gennaio a Caltanissetta, bisogna recuperare energie per provare a centrare il primo obiettivo stagionale davanti il proprio pubblico.