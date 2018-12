L’estate 2019 si fa sempre più vicina, ed arrivato il momento di cominciare a pensare alla meta in cui trascorrere le proprie vacanze estive.

Scegliere dove andare sempre una decisione molto difficile, e spesso si finisce per optare per località di mare scontate, sovraffollate e decisamente troppo costose.

In pochi sono a conoscenza delle meraviglie che il nostro Paese ci offre; una tra queste ¨ la Sicilia.

Sicilia: terra di mare, sole e tradizioni

La Sicilia è una tra le regioni più belle d’Italia, con paesaggi mozzafiato e un background storico e culturale vastissimo. E’ stata spesso set di numerosi film e fiction, tra cui “Il commissario Montalbano”, serie che ha reso famosa questa regione in tutto il mondo e che ne ha risollevato l’afflusso turistico.

Ma la Sicilia è molto amata non solo per quanto riguarda la famosa serie tv precedentemente citata, ma anche per la bellezza delle proprie spiagge e del mare, la cultura che ha radici molto antiche e con conseguenti tradizioni uniche e molto caratteristiche.

Tra le zone più belle dell’isola, troviamo sicuramente la provincia di Ragusa, sede di graziosi borghi come Ragusa Ibla, Scicli, e Modica, in cui il tempo sembra essersi fermato al periodo barocco. Il litorale ragusano sicuramente uno tra i più belli di tutta Italia, in cui si trovano ben 3 delle 6 Bandiere Blu assegnate alla Sicilia nel 2017.

Ogni anno, in molti decidono di trascorrere le proprie vacanze estive in Sicilia. Sarà per il mare, per la natura incontaminata, per il cibo o per il calore e l’accoglienza dei siciliani stessi. Una cosa è certa: sufficiente andarci anche solo una volta per rimanere completamente folgorati e innamorarsene perdutamente.

Dove alloggiare

Quest’anno, regalati una vacanza da sogno e scegli di soggiornare in uno dei due villaggi turistici targati iGV Club: Baia di Samuele e Marispica.

Questi due villaggi iGV club della Sicilia si trovano a ridosso della Costa Iblea, piccolo angolo di paradiso che ogni anno riesce ad incantare i propri visitatori con il proprio litorale, lungo più di 50 km, ma soprattutto grazie alla bellezza delle sue spiagge: distese di sabbia finissima color oro, che fanno da graziosa cornice alle acque cristalline del mare. Da queste parti, anche una semplice passeggiata sulla spiaggia si trasforma in un’esperienza da favola. La sensazione che si prova, infatti, è proprio quella di stare vivendo dentro ad una bellissima favola o in un romantico film.

Il villaggio turistico iGV Club Baia di Samuele si trova in località Punta Sampieri, affascinante borgo marinaro in provincia di Ragusa e a pochi chilometri di distanza da Modica, in una delle più belle zone della Costa Iblea. La vicinanza con la città di Modica, famosa a livello mondiale per la produzione di cioccolato artigianale, solo uno dei punti forti di questo villaggio, la cui struttura sorge all’interno di una baia.

Il secondo villaggio siciliano iGV Club, Marispica, situato a pochi chilometri dalle antiche cittadine di Pozzallo e Ispica, luoghi pregni di storia e dai paesaggi sicuramente molto caratteristici, che difficilmente si riescono a trovare in altre zone d’Italia.

Entrambi i villaggi sono il luogo perfetto in cui trascorrere un periodo di vacanza completamente basato su relax e intrattenimento. Il parco servizi offerto dalle due strutture ¨ molto vasto, dando la possibilità ad i clienti che soggiornano all’interno del villaggio di scegliere ciò che più si abbina ai propri gusti ed intrattenendo al meglio anche i più piccini grazie alla presenza di una nursery, baby e mini club, junior e young club.

Cosa aspetti? Prenota la tua vacanza in uno dei due villaggi iGV Club siciliani entro il 31 gennaio 2019: grazie all’iniziativa Blue Summer 2019 potrai vivere la vacanza che hai sempre desiderato in un villaggio di lusso ed usufruire di uno sconto del 30% sulla quota base Emerald formula soggiorno. Scegliere di alloggiare nei villaggi turistici di iGV Club Baia di Samuele e Marispica, dunque, non significa soltanto decidere di vivere momenti indimenticabili in posti da sogno, accompagnati dal fantastico team iGV, ma anche risparmiare, bypassando uno dei più grandi problemi che molto spesso affligge i viaggiatori: il portafogli.

Qualità , relax, spiagge dorate e natura incontaminata ad un prezzo invidiabile… Cosa volere di più?