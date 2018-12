Il Comando Legione CARABINIERI Sicilia, a seguito del terremoto che si e’ verificato il 26 dicembre in diversi comuni della provincia etnea, ha disposto l’invio dei militari dello Squadrone eliportato ‘Cacciatori di Sicilia’ nelle zone piu’ colpite dal sisma. Gli operatori dello Squadrone, qualificati per la ricerca dei latitanti e la prevenzione e repressione dei reati in aree rurali, faranno da supporto al dispositivo di sicurezza gia’ avviato dal Comando provinciale dei CARABINIERI di Catania che in campo, oltre alle Compagnie di Acireale e Giarre, ha dislocato delle pattuglie formate da personale del Nucleo investigativo (Squadra ‘Lupi’) dedicato all’opera di anti-sciacallaggio.