Si chiude con un pareggio in quel di Sommatino il 2018 dell’Asd Acquaviva. Un pareggio che allunga a 5 la striscia di risultati utili consecutivi.

Classico 4-4-2 per l’Acquaviva con Alongi tra i pali, Caruso e Aratore centrali, Favata – Costanzo terzini; coppia centrale di centrocampo formata da Scozzaro e Orlando G. con Mingoia S e Gargiulo (buona prova all’esordio, sulle fasce; in avanti Zimbardo e Petrone.

Prima frazione di gioco in cui non si registrano azioni pericolose da entrambe le parti ma con un Acquaviva nettamente superiore nel possesso palla.

Rossoblu che abbassano leggermente il ritmo nella ripresa e al 58° arriva il vantaggio dei padroni di casa: palla persa a centrocampo e la Sommatinese riparte in contropiede costringendo Aratore a commettere fallo all’interno della propria area di rigore, dal dischetto Sammarco non sbaglia portando avanti i suoi.

Acquaviva che riprende a macinare gioco esponendosi a qualche ripartenza dei padroni di casa.

Girandola di cambi: fuori Gargiulo e Zimbardo per Orlando M e Falletta. Ed è proprio Falletta che all’86° si procura il rigore su un’ingenuità di un difensore granata che lo travolge in area. Penalty magistralmente realizzato da Caruso per il meritato pareggio degli ospiti.

Aratore e compagni dimostrano di voler far loro l’intera posta in palio riprendendo saldamente il possesso di palla ma complice qualche imprecisione e un paio di off-side fischiati dal direttore di gara non riusciranno a trovare il goal vittoria.

Un punto prezioso quello conquistato oggi in trasferta che mantiene l’Acquaviva, complici anche i risultati dagli altri campi, al 5 posto in piena lotta play-off.

Adesso la lunga sosta natalizia permetterà ai rossoblu di ricaricare le batteria in vista delle ultime due partite del girone d’andata, appuntamento al 6 Gennaio in casa per Acquaviva – Accademia Mazzarinese.

APD Sommatinese Calcio: Alessi, Tricoli, Vendra, Dainotta (60’ Di Bilio), Cigna, Spatarella (83’ Grasta), Amdouni, Amdouni, Parrinello (34’ Lauricella), Volpe (78’ Giannone), Sammarco. A disp.: Pappalardo, Di Vincenzo, Pace, Parrinello L. All.: Sammartino

ASD Acquaviva: Alongi, Favata, Aratore, Caruso, Costanzo, Gargiulo(58’ Orlando M), Mingoia S. (78’ Giuliano), Orlando G., Zimbardo (65’ Falletta), Scozzaro, Petrone. A disp.: Vullo, Pavone, Pellitteri, Sorce, Mantio. All.: Paduano

Arbitro: Dario Giorgio sez di Caltanissetta

Marcatori: 58’ Sammarco(R), 86’ Caruso (R).

Ammoniti: Amdouni, Cigna, Tricoli (S) Favata, Scozzaro (A).