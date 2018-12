Seconda vittoria consecutiva per l’Asd Acquaviva. 3 punti importantissimi che portano Mantio e compagni ad una sola lunghezza dal 4 posto occupato dalla Sommatinese a 7 giorni dallo scontro diretto. È di 1 a 0 il conto dei goal finali sul tabellino. Un risultato che rispecchia quello che si è visto in campo con un Acquaviva che non ha giocato la sua migliore partita ma che si è riscoperta cinica nello sfruttare l’unica vera occasione del match. Partono bene i padroni di casa con Falletta che superato un avversario non trova il tempo per battere a rete per la provvidenziale chiusura in angolo della difesa ospite. Gioco che si svolge prevalentemente a centrocampo senza che nessuna delle 2 squadre tenti l’affondo. Al 21 il lampo che cambia il risultato: Scozzaro in azione solitaria, supera un avversario e entra in area da dove sorprende il portiere ospite con un tiro sul palo lontano. Non succede più nulla fino al 45 con gli estremi difensori spettatori non paganti. La ripresa riparte sulla falsa riga del primo, con le squadre che stazionano a centrocampo e una leggera predominanza nel possesso palla della squadra ospite con i rossoblu che si limitano a controllare senza però mai subire veramente. Neanche i cambi di entrambi i mister riescono a mutare l’andamento della partita che scivola fino al fischio finale senza registrare azioni degne di nota. Passo indietro sul piano di gioco per la squadra di mister Paduano ma era fondamentale conquistare i 3 punti per non perdere il treno playoff. Rossoblu attesi domenica dalla difficile trasferta di Sommatino che dirà molto sulle ambizioni playoff dei ragazzi di mister Paduano. ASD Acquaviva: Alongi, Favata, Aratore, Caruso, Mantio (66′ Ardilio), Costanzo, Scozzaro, Orlando M. (88′ Vullo), Orlando G., Falletta (50′ Petrone), Mingoia S. (66′ Giuliano). A disp.: Federico, Pavone, Zimbardo, Pellitteri, Lo Bue. All.: Giuseppe Paduano ASD Marianopoli: Bellavia, Arnone, Nocera, Baldi, Baudo, Fasciana (83′ Bruno), Fasciana (73′ Tozzi), Nocera (53′ Romano), Salvaggio, Montagna, Patti. All.: Brigida Arbitro: Narcisi sezione di agrigento