CALTANISSETTA – Soltanto la sollecitudine di una vicina “preoccupata” ha consentito stamani di rinvenire il cadavere di un uomo, Michelangelo Mantione (60 anni) all’interno di un appartamento in via Pampillonia nel capoluogo nisseno. La donna insospettita dalla mancanza di notizie ha allertato i soccorsi. Sul posto forze dell’ordine e medico legale: il decesso è stato probabilmente determinato da cause naturali.