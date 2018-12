CALTANISSETTA – Si preannuncia come una vera e propria festa all’insegna dell’ecologia, della natura e del divertimento quella che LEGAMBIENTE – insieme alle rete delle altre Associazioni, Enti, Scuole, Aziende e Comitati di Quartiere creata nelle scorse settimane – ha organizzato per sabato 15 dicembre al parco Dubini a Caltanissetta.

Per festeggiare la chiusura della campagna annuale di promozione degli alberi e del verde, avviata in città lo scorso 21 novembre in occasione della giornata dell’albero, le Associazioni ambientaliste nissene LEGAMBIENTE, Italia Nostra, LIPU e WWF danno appuntamento alla cittadinanza sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso l’area verde dell’ex Sanatorio Dubini, dove verranno allestiti stand promozionali delle associazioni e, soprattutto, verranno realizzate una serie di attività ludiche e ricreative, rivolte alle famiglie, ai bambini, ai giovani, agli adulti ed a tutti coloro che vogliono passare una mattinata in armonia con la natura.

Si inizia di buon mattino alle h. 8,00 per i più sportivi con un eco-traking tra i sentieri del Parco; subito dopo apriranno gli stand di Legambiente, Riserva “Lago Sfondato”, Italia Nostra, Riserva “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”, LIPU, “Canuzzi Compagni di Strada” e WWF Sicilia Centrale.

Alle 9.30 inizierà il percorso in mountain bike tra i possenti alberi del Dubini; quindi inizieranno le iscrizioni a vari e simpatici giochi di squadra e individuali. Più tardi i cani saranno protagonisti con i loro accompagnatori e la coppia più simpatica ed affiatata verrà premiata. Nel corso della mattinata sono anche previsti una estemporanea di pittura (a cura dei ragazzi del Liceo Artistico dell’IISS “Juvara-Manzoni”) e l’adozione gratuita di giovani querce ed altri alberelli da piantumare; gli organizzatori rimangono in attesa di avere conferma circa la possibilità di ospitare un rapace curato presso il Centro recupero fauna selvatica di Ficuzza (PA) che verrebbe rilasciato in libertà proprio durante la manifestazione.

Al termine, a tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo ristoro a base di cuccia, pane cunzato e vino novello. Il programma dettagliato dell’evento, ad ingresso gratuito, è disponibile sulla pagina facebook.com/legambientecl/ o quella dell’evento “festa dell’albero” facebook.com/events/730589300660852/

Per altre informazioni si possono contattare gli organizzatori con un messaggio e-mail festadellalbero.cl@gmail.com oppure telefonicamente: 3934986937 (Crocetta) – 3332780074 (Santina).

La rete delle organizzazioni che quest’anno ha promosso la campagna “Festa dell’Albero” è formata da:

– Legambiente Caltanissetta

– WWF Sicilia Centrale

– Lipu Caltanissetta

– Italia Nostra Sicilia

– Regione Siciliana – Servizio 9 per lo sviluppo rurale e del territorio di Caltanissetta

– Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta

– Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

– Amministrazione Comunale di Caltanissetta

– Associazione Canuzzi compagni di strada

– Arci Circolo Aut

– Rete degli Studenti Medi di Caltanissetta

– Comitato di Quartiere Balate-Pinzelli

– Comitato di Quartiere San Luca

– Comitato di Quartiere di Santa Barbara

– Associazione “I Girasoli”

– R.N.O. “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale”

– R.N.I. “Lago Sfondato”

– Tipografia Paruzzo

– EMMEDUE di Tragno

– LILT di Caltanissetta

– Luca Mannino (Imprenditore di Caltanissetta)

– Renato Mancuso (Comitato Parco Antenna di Caltanissetta)

– Associazione Nazionale Guardia Boschi

– 1° Circolo Didattico “L. Sciascia”

– I.C.S. “M. L. KING”

– I.C.S. DON MILANI”

– I.C.S. “V. VENETO”

– I.C.S. “L. RADICE”

– I.C.S. “P. LEONE”

– I.C.S. “A. CAPONNETTO”

– S.M. “CARDUCCI/BALSAMO” S. CATALDO

– IISS “S. MOTTURA”

– IISS “A. VOLTA”

– Liceo S.U. “A. MANZONI”

– IISS “Sen. A. DI ROCCO”

– Liceo Classico “R. SETTIMO”

– IISS “A. Manzoni-F. Juvara”

– CCA ASP di Caltanissetta (Comitato Consultivo Aziendale)

– RCS ( rete civica della salute) di Caltanissetta

– Auser della Provincia di Caltanissetta