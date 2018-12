Il comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, da sempre attento a salvaguardare i vulnerabili della nostra città, con la collaborazione dell’ ACLI di Caltanissetta, si è messo in moto, così, come consuetudine, nel periodo natalizio e non solo, per offrire un piccolo aiuto agli indigenti della città. Da Martedì 18 dicembre, dalle ore 17,30, presso lo sportello sociale in Viale della Regione, 1, sono stati invitati alcuni assistiti a ritirare pasti caldi, preparati specificatamente per l’occasione. Il cibo messo a disposizione dal Presidente Regionale ACLI Stefano Parisi e dal Presidente Provinciale ACLI Santo Burgì, sarà distribuito dai volontari e referenti dell’attività della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, coordinati dal Delegato attività sociali Sebastiano Vullo, alla presenza del presidente della Croce Rossa Nicolò Piave e del Presidente della ACLI Santo Burgì.

Il sindaco Giovanni Ruvolo ha sottolineato l’impegno e la solidarietà fattiva che animano questa attività: “Un sentito ringraziamento alle Acli per l’impegno che dura tutto l’anno e che consiste nel preparare pasti caldi per le persone in difficoltà. Oggi sono venuto a ringraziarli per il prezioso e silenzioso lavoro, insieme alla Croce Rossa e le diverse parrocchie. Solo un lavoro di rete può far fronte al grande bisogno che molte persone vivono nella nostra Città”