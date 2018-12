RESUTTANO – Ieri sera, 26 dicembre 2018 a Resuttano, si è aperta la prima delle quattro serate della rappresentazione del presepe vivente di Resuttano giunta ormai alla sua ventesima edizione. Proprio per questo i volontari, incoraggiati e spronati da Padre Ignazio Carruba hanno voluto fare ancora di più rispetto agli altri anni. Da sottolineare che Il presepe vivente di Resuttano si basa sulla rappresentazione della sacra famiglia di Nazareth e la rievocazione dei vecchi mestieri. Un tuffo nel passato, dunque, per riappropriarsi delle proprie radici. C’è da dire che come prima serata si è registrato un boom di visitatori, provenienti da svariati paesi, Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, paesi delle Madonie, del Vallone. Soddisfazione generale, dunque, per gli addetti ai lavori che si sentono gratificati dell’impegno profuso, per il numero dei visitatori e per come tutto lo staff ha saputo reggere il flusso che in certi momenti sembrava proprio irrefrenabile. I prossimi appuntamenti saranno domenica 30 dicembre, poi il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi ,la sagra della ricotta in piazza , la banda musicale e i giochi d’artificio. Quest’anno, per festeggiare il ventennale, si chiuderà il prossimo13 gennaio. Tante degustazioni all’interno del presepe, dal pane di casa, che per la prima volta è stato fatto con la farina proveniente dal frumento degli agricoltori locali, alla ricotta sempre fatta con latte offerto da allevatori resuttanesi. Poi frittelle varie, decotti di erbe, fino ad arrivare alla taverna dove venivano offerti le lenticchie sempre prodotte a Resuttano. E ancora uova bollite, “ciciri caliati” e tanti prodotti genuini. Il tutto, evidentemente, targato RESUTTANO. 8FOTO DI DANIELE POLIZZI)