Senza storia la partita del campionato di basket Under 18 che ha visto la L’AIRAM Caltanissetta infliggere una pesante sconfitta ai ragazzi del Cus Catania. La squadra nissena guidata da Coach Turturici Arnmando fin dalle prime battute di gioco ha preso in mano il pallino del gioco concedendo poco spazio agli avversari che a fine partita hanno totalizzato appena 32 punti contro i 126 della compagine nissena. Bella la prestazione di tutta la squadra che guidata da capitan Galiano ha mostrato un gioco di squadra veloce ed efficace. Grazie a questa bella vittoria adesso la compagine nissena comanda la classifica e la prossima giornata di campionato l’ aspetta una difficile partita contro l’Alfa Catania vivaio della squadra che milita in serie B.

Coach Turturici soddisfatto della prova dei suoi ragazzi sottolinea il fatto che il gruppo ormai storico è cresciuto sia dal punto di vista tecnico che da quello umano, questi ragazzi giocano insieme da circa dieci anni , fin da quanto hanno vinto il campionato minibasket, adesso hanno ancora tanta voglia e tanta carica e stanno raccogliendo i frutti di tutto il lavoro svolto in palestra, in questa partita tutti gli iscritti a referto sono andati a punti , a dimostrazione della solidità del gruppo.

Mentre gli Under 18 vincevano a Catania contemporaneamente gli U/15 festeggiavano una bella vittoria a Termini Imerese. Il gruppo U/15 impegnato nel girone di Palermo guidato da coach Peppe Villa, ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio di un tenace Termini. Infatti alla fine del primo quarto L’Airam era in vantaggio di soli tre punti, ed i numerosi errori sotto canestro non consentivano ai nisseni di allungare , pertanto a metà gara il punteggio era di 23 a 29.

Nel terzo quarto i nisseni ottenevano un break che consentiva di guadagnare ben 21 punti sugli avversari e giocare l’ultimo quarto con serenità. L’incontro si è chiuso sul 49 a 54. A fine gara coach Villa stanco ma felice per la bella vittoria, ha elogiato i suoi ragazzi in particolar modo i nuovi innesti che sebbene abbiano iniziato ad allenarsi con il gruppo da pochi mesi , pian pian si stanno inserendo e stanno iniziando a dare il loro contributo.