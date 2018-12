AGRIGENTO -Continuano le verifiche dei carabinieri per scoprire eventuali furti di energia elettrica.

Nel corso del 2018, sono stati complessivamente eseguiti oltre un centinaio di accessi ispettivi in varie abitazioni ma anche esercizi commerciali, al fine di verificare eventuali irregolarita’ od allacci abusivi, svolti in gran parte con il contributo dei tecnici dell’Enel. Il bilancio complessivo dell’attivita’ e’ di 40 persone denunciate all’Autorita’ Giudiziaria, di cui venticinque in stato di arresto.

Molto spesso i controlli sono scattati, oltre che da informazioni raccolte dai Carabinieri sul territorio, anche a seguito di segnalazioni pervenute sul 112, da parte di alcuni cittadini. Nelle ultime ore sono state arrestate tre persone, colte in flagranza, in quanto si rifornivano gratis di energia elettrica. In particolare, ad Agrigento, i militari dell’Arma sono intervenuti in alcune abitazioni del centro storico ed all’interno di una di queste, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica realizzato dal proprietario, un 33 enne del luogo, gia’ noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti sono subito scattate le manette.

Stessa sorte e’ toccata ad un pensionato 62enne residente a Santo Stefano di Quisquina, in quanto all’interno del suo domicilio, i Carabinieri della locale Stazione hanno trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, arrestandolo in flagranza di reato.

A Sambuca di Sicilia e’ stato arrestato un cittadino romeno 42 enne, bracciante agricolo, domiciliato nel centro storico del paese. Nel corso delle verifiche, e’ subito saltato fuori un illecito allaccio alla rete elettrica, realizzato artigianalmente all’interno della sua dimora.