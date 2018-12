Sei persone in manette e una denunciata. E’ il bilancio di un servizio coordinato di controllo del territorio eseguito nella valle del Belìce e nel territorio di Ribera (Agrigento) dai carabinieri che hanno effettuato vari posti di blocco e verifiche nei confronti di persone sottoposte a obblighi stabiliti dall’autorità giudiziaria. Sono state anche elevate una dozzina di sanzioni per violazioni al Codice della strada e, in particolare, nei confronti di un 49enne saccense è scattata la denuncia perché è stato accertato che aveva un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita per legge. A Sambuca di Sicilia (Agrigento), i militari hanno arrestato un 26enne romeno per resistenza a pubblico ufficiale. Fermato per un controllo, ha rifiutato di sottoporsi al test per rilevare il tasso alcolemico, strattonando i militari. Per lui è scattata anche la denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti e il ritiro della patente.

Con l’accusa di evasione, invece, è stato ammanettato un 35enne venditore ambulante, incapato in un posto di blocco e risultato destinatario di un ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. A Montevago, invece, è stato arrestato un 31enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per guida sotto l’influenza dell’alcol. Un disoccupato di 32 anni, invece, residente a Sciacca e sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri a spasso a Ribera e anche per lui è scattato l’arresto per evasione. Stessa sorte anche per una giovane di 28 anni, pure lei fuori dalla sua abitazione nonostante i domiciliari. Infine un 28enne di Ribera, sorvegliato speciale, è stato arrestato perché risultato destinatario di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sciacca per reati in materia di sostanze stupefacenti.