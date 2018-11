Sei alla ricerca di utili consigli ed idee per organizzare una vacanza con la tua famiglia e con i tuoi bambini? Se stai programmando il tuo soggiorno per il mese di aprile allora sei proprio nella guida giusta.

Ci sono tante offerte interessanti, puoi valutare un weekend di pochi giorni con i tuoi bambini o un mega vacanza di più giorni o settimane. Vacanza in Italia o all’estero? Dipende dal tuo budget e dalle tue esigenze: ad aprile ci sono tante promozioni e tariffe a pacchetto (voli aereo + pernottamento in hotel).

Vacanza con i bambini: dove andare ad aprile?

Partire in viaggio con i propri figli è sempre un’occasione per stare in compagnia, divertirsi e condividere momenti gioia e di piacere.Per chi sta organizzando un bel viaggio in vacanza con i propri piccini, per il mese di aprile non c’è altro che l’imbarazzo della scelta.

#1. Viaggio a Dubai con i bambini

Perché non organizzare un bel viaggio a Dubai con i bambini? Che c’è di meglio che visitare l’affascinante e lussuosa città degli Emirati Arabi? Chi lo ha detto che Dubai è solo una meta per i single? Dubai offre davvero tutto, ma proprio tutto quello che si possa desiderare in tema di cibo, cucine internazionali, relax e tanto divertimento.

Dai ristoranti più lussuosi ai fast food internazionali, dai lounge bar alle tavole calde, a Dubai si possono trovare davvero tante prelibatezze culinarie che deliziano il palato di grandi e bambini. Non solo cucina araba, ma anche quella americana, norvegese e, persino, la pizza italiana, le patatine fritte, le lasagne e le cotolette.

Dubai è la capitale del buon gusto, delle ottime ricette culinarie, ma anche del divertimento. Cosa visitare? Sicuramente con i propri piccini meta d’obbligo è il The Dubai Acquarium & Underwater Zoo presso The Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo.

Bellissimo anche The Lost Chambers Acquarium, lo spettacolare acquario del nuovissimo hotel Atlantis sulla famosa palma artificiale. Perché non organizzare un tour alla scoperta di Kidzania, la città dei bambini presso The Dubai Mall, un parco divertimenti a tema molto educativo.

Per finire un bel giro in abra, la tradizionale barchetta araba che accompagna le famiglie alla scoperta del Burj Al Arab, il famoso albergo “a 7 stelle”, l’emblema di Dubai.

#2. Soggiorno con i bambini ad Atene

Che dire di un bel soggiorno organizzato alla scoperta di Atene? Per visitare la bellissima città degli dei olimpici non serve prenotare un’intera settimana, bastano anche soli tre giorni di relax e di divertimento. Una volta giunti all’aeroporto, non è difficile spostarsi nella capitale greca alla scoperta della meravigliosa Acropoli e del favoloso Museo per ripercorrere la meravigliosa storia dei miti greci e della storia dell’antica Atene.

Altra tappa è il National Archeological Museum, uno dei musei più importanti al mondo per l’arte greca e la Plaka, uno dei quartieri più antichi e caratteristici della città.Bar, ristoranti, taverne, negozi di souvenirs sono altre ottime location dove fare shopping, ascoltare della buona musica dal vivo e gustare dei deliziosi e sani piatti tradizionali della cucina ellenica.

Per i più piccoli, mete d’obbligo sono il Parco Zoologico situato nelle vicinanze dell’aeroporto, la Kidom Dream Town e l’Allou Fun Park al Pireo, parco divertimento per bambini.

#3. Viaggiare con i piccoli a Barcellona

Perché non organizzare un bel viaggio alla scoperta della favolosa e fantastica Barcellona? Colorata, divertente e low cost, Barcellona non è solo presa d’assalto dai giovanissimi e dalle giovani coppie. Anche le famiglie con i bambini possono visitare la meravigliosa metropoli spagnola a bordo di un bus.

Si parte dalla caratteristica e favolosa La Rambla per proseguire, muniti di macchine fotografiche e di smartphone, alla scoperta della città vecchia (Ciutat Vella), dove poter ammirare la caratteristica Cattedrale nel quartiere gotico.

D’obbligo per grandi e piccini è il Mercat de la Bouqueria: il caratteristico mercato tradizionale, dove ci si può perdere tra i banchetti di frutta coloratissima e freschissima: arance, limoni, meloni, avocado, e poi la frutta secca, i dolci di marzapane … una vera bontà per il palato dei golosoni!

Rimanendo in tema di prelibatezze a Barcellona c’è la possibilità di organizzare un tour al Museo della Cioccolata, al cui interno si possono seguire i laboratori organizzati per le famiglie con i bambini.