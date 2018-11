MUSSOMELI 0

MAZARA 2

MUSSOMELI: De Miere, Bonura, Ferrara, Greco, Licari, Nucera, Zarcone (76’ Cande) Sciacca, Fabio Messina, Treppiedi, Gianfrancesco Messina (51’ Guastella). In panchina. Schifano, Mingoia, Palumbo, Favata, Catania, Scozzaro. All. Alfredo Mattina.

MAZARA: Ceesay, Rizzo, Virgilio, Urruty, Cipolla, Baiata, Bilello, Caronia, Concialdi, Rosella (64’ Accardo), Giacalone. In panchina Basirico, Curseri, Jammeh, Tilotta, Bojang, Salvo, Licari. All. Pietro Tarantino.

ARBITRO: Bonasera di Enna.

RETI: 70’ Rosella, 89’ Caronia.

NOTE. Espulso all’74’ Sciacca.

Un Mussomeli ancora decimato, privo degli oramai ex Noto e Montana, dello squalificato De Francesco e con Fabio Messina e Guastella non al meglio dopo gli infortuni delle scorse settimane, cede nel finale al Mazara. Un Mussomeli che sta pagando a caro prezzo, queste assenze ripetute nelle settimane sono costate un novembre nero alla squadra di mister Alfredo Messina: tre sconfitte e un pareggio. Nonostante tutto con il Mazara stava arrivando un pareggio e sarebbe stato un altro miracolo. La vittoria del Mazara però è stata meritata, la squadra di Pietro Tarantino ha avuto quasi sempre il possesso di palla, anche se è servito un super Piero Concialdi per avere la meglio sul Mussomeli. Mazara subito all’attacco e dopo appena due minuti la conclusione di Bilello viene murata, al 7’ ci prova capitan Rosella da fuori area, quindi Baiata di testa al 9’ non riesce a deviare in porta e un minuto dopo Bilello tira fuori. Tra il 10’ ed il 20’ esce fuori il Mussomeli che ci prova con due conclusioni da fuori di Treppiedi e Nucera. A questo punto per qualche minuto un’intensa pioggia si abbatte sull’Alfonso Virciglio che rendono il fondo campo parecchio viscido e scivoloso e le squadre che combattono soprattutto a centrocampo. Nella ripresa il Mazara entra più convinto e dopo un tiro di Rosella al 3’, sale in cattedra Concialdi. Punizione dal limite al 14’ e De Miere è strepitoso a togliere il pallone da sotto l’incrocio dei pali. La pressione dei Canarini diventa più forte e dopo un tiro di Rosella fuori il gol è nell’aria, anche se arriva per una disattenzione mussomolese. Zarcone perde palla e Concialdi innesca Rosella che con un preciso pallonetto supera De Miere in uscita, rendendo vano pure il disperato tentativo di Sciacca di salvare in extremis. Sciacca sbraccia su Giacalone dopo avere subito una trattenuta e l’arbitro lo espelle, Mussomeli in 10 e la partita che si complica maledettamente. Il Mazara chiude la partita all’89’, ancora Concialdi chi se non lui serve Caronia che in pallonetto batte De Miere per il 2 a 0. Nel recupero Caronia ha sui piedi la palla del 3 a 0 ma da pochi passi tira alto, sarebbe stato un passivo troppo pesante ed immeritato per il Mussomeli.