E’ iniziato il campionato di Terza categoria e subito sono arrivati i primi gol e le prime emozioni. In particolare, è finita in parità 1-1 tra Marco Pantani di Villarosa e Bompietro. Ha invece vinto la Don Bosco Mussomeli 0-1 in trasferta violando il campo dell’Atletico Caterinese. A Santa Caterina ha deciso un gol di Misuraca. Per il resto vittorie casalinghe sia per la Buterese 4-0 con l’Atletico Villalba con protagonista il bomber Stefano Zappietro autore di una doppietta e la Nuova Petiliana Delia (nella foto) che ha battuto 4-1 la Sicilianamente Montedoro con una doppietta di Morello. Ha riposato per questo primo turno l’Acor San Cataldo.