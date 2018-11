In serie D belle vittorie per le due nissene Sancataldese e Gela. In particolare le due squadre della provincia di Caltanissetta si sono imposte entrambe con lo stesso risultato di 2-0. Il Gela di Karel Zeman ha vinto 0-2 fuori casa contro l’ostica Cittanovese grazie alle reti di Sowe e nel finale in pieno recupero di Schisciano. Un match dalle mille emozioni, quello di Cittanova con il Gela in dieci per l’espulsione di Polito ad inizio ripresa al 52’. Due minuti dopo un calcio di rigore assegnato alla compagine di casa, ma Castaldo ha fatto il miracolo sul tiro dal dischetto di Ficara. Al 64’ la sblocca Sowe con un gran gol, mentre nel finale un Gela eroico raddoppia con Schisciano confermandosi al terzo posto in classifica con 20 punti, ad una sola lunghezza dalla Turris e a 7 dalla capolista Bari che domenica prossima sarà ospite proprio del Gela per quello che si annuncia come il vero big match di giornata. Tuttavia, non è stata solo una gran giornata in casa Gela in quanto anche la Sancataldese ha vinto battendo la Nocerina 2-0. La partita s’è sbloccata al 70 grazie ad un’autentica prodezza di Aloia che l’ha messa dentro con un colpo di tacco davvero notevole. Un gol che ha galvanizzato la Sancataldese che ha raddoppiato in pieno recupero con Davide Di Stefano. Un successo certamente rigenerante per la compagine verde amaranto che ha dimostrato sul campo di valere e di meritare anche una migliore classifica rispetto a quella attuale che la vede occupare il nono posto con 14 punti.