CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Amici nisseni, noi giustamente ci lamentiamo della nostra viabilità e dei disagi che in città abbiamo giornalmente grazie al raddoppio della SS 640. Ripeto giustamente ci lamentiamo, ma chi vive nel Vallone, costretto a muoversi per andare a scuola, in ospedale a lavorare, percorre delle strade che mettono giornalmente a rischio la propria vita. Calamità naturali, come quelle verificatesi in questi giorni, non sono certo una giustificazione , sono anni, anzi decenni, che la viabilità interna è da terzo mondo. Circa 5 settimane fa è crollato ad esmpio un ponticello di appena 5 metri sulla SP 38, e da allora chi da Mussomeli deve raggiungere il capoluogo e viceversa, è costretto a fare un giro assurdo su delle strade ancora più assurde. Ad oggi ancora il nulla, si parla di un progetto da 250.000,00€, ma che oltre all’assurdità della cifra è lontano dall’essere realizzato. A supporto del territorio non mancano certo le deputazioni….che come le stelle….stanno a guardare da decenni, ricordo a tutti i tanti onorevoli ed anche ministri che la cittadina di Mussomeli e del comprensorio hanno prodotto, per ottener cosa ? Solo promesse, in campagna elettorale, ma poi solo disagi. Stamattina per concludere si è sfiorata l’ennesima tragedia, che avrebbe dato voce ai tanti, che con il senno del poi si fanno campagna politica ma che in realtà hanno rotto solo i cabbasisi. Bus pieno di studenti direzione Mussomeli, scivola è va a finire fuori strada, pensate se il bordo strada fosse stato più alto….questo perché nessuno si è azzardato a passare una ruspa per pulire le strade; qualcuno dirà “ma è competenza della Provincia”, si ma a noi che ci frega di chi è competenza, noi vogliamo strade sicure per i nostri ragazzi e per tutti coloro che giornalmente vanno a guadagnarsi il pane, mentre i nostri “cari”, si fa per dire, guadagnano stando comodamente seduti nelle poltrone che noi gli abbiamo consentito di scaldare. Quando succedono le tragedie poi siamo tutti bravi a parlare. Vergogna infinita.

Ad Maiora Sergio Cirlinci