Nel girone F del campionato di Seconda categoria vincono Acquaviva e Atletico Gorgonia. Perde, invece il Riesi, mentre finisce in parità 0-0 la sfida tra Marianopoli e Accademia Mazzarinese. In particolare, l’Acquaviva nell’anticipo del sabato ha espugnato il campo dell’Brothers Amica Casa battendolo 1-3 con le reti di Caruso, Scozzaro e Mingoia. Bella vittoria anche per l’Atletico Gorgonia 4-2 in casa contro il Muxar. Una vittoria ottenuta nonostante la squadra di casa fosse rimasta in dieci. Le reti dei deliani sono state segnate da Rosario Genova (doppietta), Luca Genova e Abdul. Perde invece il Riesi 4-1 sul campo dell’Alessandria della Rocca. In vantaggio con Luigi Pistone, la squadra di Davide Schittino è stata rimontata dai padroni di casa dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Alabiso a lungo contestata. Detto dello 0-0 tra Marianopoli e Accademia Mazzarinese, riposava la Sommatinese. In classifica comanda l’Atletico Favara a punteggio pieno con 15 punti in 5 gare, mentre la prima delle nissene è la Sommatinese con 9 punti in 4 gare, mentre l’Atletico Gorgonia di punti ne ha 7, Acquaviva e Riesi 5, Accademia Mazzarinese 4 e Marianopoli 2.