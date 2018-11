SAN CATALDO. Sta proseguendo la derattizzazione del centro abitato e delle periferie sancataldesi. In questo senso è stato completato il terzo giorno del primo dei due cicli programmati di derattizzazione. In particolare, tra gli interventi eseguiti c’è stata anche l’installazione di diversi erogatori di esca topicida a garanzia e sicurezza degli animali domestici. Un intervento di derattizzazione resosi necessario a seguito dell’accertata presenza di topi, ma anche per prevenire il fenomeno garantendo adeguati standard igienico sanitari per il centro abitato.