SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa ha inteso fare una comunicazione a proposito del conferimento dei rifiuti nel quartiere: <Ancora nel 2018 tanta gente non conosce il porta a porta; credo che l’emergenza rifiuti sia terminata da giorni. L’inciviltà di alcune persone però persiste. Come Presidente non tollero questi atti di abbandono di rifiuti. Ho già segnalato il tutto agli organi competenti che stanno provvedendo ai controlli delle telecamere presenti nel quartiere, così anche alla rimozione dei rifiuti>. Secondo Vincenzo Siracusa: <Sarebbe banale dare la colpa al Sindaco in questi casi, ma mettiamoci una mano sulla coscienza così da evitare questi comportamenti di assoluta inciviltà. Abbandonare i rifiuti per strada significa non amare il proprio territorio>.