SAN CATALDO. Cresce l’attesa a San Cataldo per la sesta edizione della StraMimiani, gara podistica valevole quale penultima prova del Gran prix delle tre provincie. Ad organizzare la gara è la Fidal. Per l’occasione è prevista la partecipazione di centinaia di atleti provenienti dalle provincie di Enna, Caltanissetta e Agrigento. La gara si svolgerà il prossimo 25 novembre. Per l’occasione il presidente dell’Associazione di Quartiere “ Mimiani “ ha chiesto al Comune l’autorizzazione a potere svolgere la manifestazione podistica che è patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune, tramite la Polizia municipale, in vista di questo evento, ha ritenuto di dover apportare delle modifiche al piano viabile generale per il tempo necessario allo svolgimento della stessa, al fine di rendere sicure e fruibili da parte dei partecipanti le vie interessate alla manifestazione. In particolare, è stato disposto per il 25 Novembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 il Divieto di Sosta ambo i lati, con rimozione, in Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Sicilia, Piazzale degli Eroi e Via Mimiani ( tratto da inc. Piazzale degli Eroi a civico 74). Inoltre dalle ore 09,00 alle ore 13,00 il Divieto di Transito Veicolare in : Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Sicilia, Piazzale degli Eroi, Via Mimiani ( tratto da inc. Piazzale degli Eroi a inc. Viale Italia). Il traffico veicolare che ricade nelle piazze e strade interessate allo svolgimento della manifestazione podistica, verrà dirottato nelle altre strade adiacenti.