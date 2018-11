SAN CATALDO. Il prossimo 2 dicembre San Cataldo diventerà la capitane regionale delle mitiche Fiat Cinquecento. E’ stato infatti organizzato proprio per quella giornata dal Fiat 500 Club Italia di Santa Caterina un raduno di CL), un raduno del Fiat 500 Club Italia. In vista di questo evento, ovviamente, anche per garantirne la riuscita, è stato previsto di apportare le modifiche del caso. In particolare è stato disposto il divieto di sosta ambo i lati dalle ore 08.00 alle ore 12,00 con rimozione (con esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione), in Piazza Papa Giovanni XXIII e Via Maresciallo Sardo. In questo modo sarà possibile garantire la riuscita di un evento che è destinato a richiamare a San Cataldo l’interesse e la partecipazione di tanti amanti delle quattro ruote in generale e delle Cinquecento in particolare.