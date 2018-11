SAN CATALDO. Sarà presentato ufficialmente in prima assoluta a Roma il nuovo libro di Vincenzo Siracusa. Si tratta di un libro sul Natale che sarà presentato domenica 2 dicembre a Roma alla Portuense. Il libro si intitola “Buon Compleanno Caro Gesù Bambino”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso autore, di un testo che, in vista dell’ormai prossimo periodo Natalizio, permette di prepararsi spiritualmente al Natale. Il libro, la cui introduzione è stata curata dal Cardinale Angelo Comastri Vicario del Santo Padre Francesco per la Città del Vaticano è già disponibile nelle Librerie.