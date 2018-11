SAN CATALDO. Un successo di pubblico davvero rilevante all’Auditorium RAI di Palermo per il gruppo sancataldese dei Pupi di Surfaro. Un concerto intensamente carico di emozioni, quello proposto da Salvatore Nocera e compagni che hanno presentato il nuovo videoclip, ‘Gnanzou, realizzato da Gandolfo Schimmenti, con Alice Safonte e il piccolo Luigi Nocera. Un evento per il quale i Pupi di Surfaro hanno inteso ringraziare RAI Sicilia, il direttore Salvatore Cusimano, ma anche Francesco Giunta, Roberto Sottile ed Amnesty e Voci per la Libertà. E ora appuntamento al prossimo 13 dicembre quando i Pupi di Surfaro si esibiranno nell’Auditorium del Parco della Musica.