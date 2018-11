SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noti i termini per il ritiro degli ingombranti e dei rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (Rae). In particolare, è stato comunicato il numero di telefono e le modalità di ritiro degli ingombranti e degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici, che potrà essere del tipo porta a porta oppure direttamente al deposito temporaneo di via Nivea. Il servizio sarà attivo il Lunedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Si può eventualmente telefonare per prenotare il ritiro degli ingombranti al numero 3807949060.