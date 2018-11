SAN CATALDO. E’ stato reso noto da Caltaqua il programma di distribuzione idrica a San Cataldo dal 12 al prossimo 18 novembre. In particolare per il 12 novembre è prevista la distribuzione nella zona Tigli, Don Bosco e Pizzo Carano Alto. Il 13 novembre invece la distribuzione avverrà in corso Sicilia e Pizzo Carano Basso. Il 14 novembre a Pizzo Carano Alto. Il 15 novembre nella Zona Platani e Pizzo Carano Basso, il 16 novembre nella zona Tigli, Don Bosco e Pizzo Carano Alto. Il 17 novembre in Corso Sicilia e Pizzo Carano Basso. Il 18 novembre a Pizzo Carano Alto.