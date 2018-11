SAN CATALDO. E’ stato assegnato in via definitiva da parte dell’amministrazione comunale il servizio rifiuti. L’appalto, che avrà la durata di 7 anni, propone un importo di 20 milioni di euro. Ad aggiudicarsi l’appalto in questione è stata la ditta Multiecoplast di Messina con componente l’azienda Gilma. C’è tuttavia da dire che la ditta neo assegnataria, per il momento, non potrà essere il nuovo gestore del servizio in quanto i soggetti contro interessati possono impugnare l’atto di aggiudicazione con ricorso al Tar entro 30 giorni. Pertanto, fino a quel momento, il servizio sarà ancora gestoto da parte della ditta Co.Ge.Si di san Giuseppe Jato.